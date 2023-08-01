جهاز دمياط الجديدة يشن حملات لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بالمدينة

شن جهاز مدينة دمياط الجديدة، حملات أمنية لإزالة مخالفات البناء والإشغالات داخل المدينة، وذلك في إطار المحافظة على جمال المدينة، وتنفيذ تعليمات وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بالتصدي لمخالفات البناء.

وقال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة تحت إشراف عبد الحميد السنباطى نائب رئيس الجهاز، وقد اسفرت الحملة عن الآتى:

- القضاء على عشوائيات وإشغالات بالمنطقة الصناعية وجوار محطة المعالجة واسترداد قرابة (٥٠) فدانا والتخلص من (٦٥) حالة اشغالات.

- التخلص من تواجد عشوائيات بجوار المقابر والمشتل لعدد (٣٣) حالة.

- القضاء على مبان عشوائية (خيام وعشش ) بمنطقة غرب ميناء دمياط واسترداد (١٨) فدانا.

- القضاء على (٧٨) حالة أشغال لعرب رحل وعشوائيات بمنطقة (٤٥٠) فدانا شرق القناة الملاحية.

وأكد رئيس الجهاز أنه جار التخطيط والدراسة للوصول لأنسب صور لإعادة استخدام هذه المساحات بما يحقق الجدوى الاقتصادية وخطط التنمية والتطوير بمدينة دمياط الجديدة.