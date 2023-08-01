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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

كلية الإعلام تطلق برنامج التدريب من أجل التوظيف

الدكتورة سالي جاد
الدكتورة سالي جاد وكيل الكلية للتدريب وخدمة المجتمع وتنمية
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كشفت كلية اللغة والإعلام في مصر الجديدة عن انطلاق برامج التدريب العملي داخل استوديوهات الكلية للطلبة والخريجين تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية والدكتور محمد النشار عميد الكلية، وذلك وفقا للرؤية الجديدة التي تطلع لها وكالة التدريب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتورة سالي جاد.

ويشارك في تدريب وتأهيل الطلاب مجموعة متميزة من الشركات في القطاعات المختلفة، وذلك من أجل تأهيلهم وتدريبهم لسوق العمل واختيار الأفضل من بين الخريجين لتعينهم في هذه الشركات.

وأشارت الدكتورة سالي جاد وكيل الكلية للتدريب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الهدف من برنامج التدريب هو احتضان الكلية لأبنائها من الطلاب والخريجين وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم وهذا ما تطلع له الرؤية الجديدة للكلية.

كلية الاعلام عبدالغفار