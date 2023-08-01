بدء صرف السلع على بطاقات التموين بأسعار مخفضة.. ولحوم طازجة ومجمدة بالمجمعات الاستهلاكية

تبدأ مكاتب التموين والجمعيات الاستهلاكية اليوم الثلاثاء 1 أغسطس صرف مقررات التموين؛ وذلك لـ23 مليون بطاقة تخدم 63 مليون مواطن.. وذلك بمعدل 32 سلعة تموينية.

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مقررات شهر أغسطس لن تشهد أي زيادات عما كانت عليه الشهرين الماضيين.

وتطرح وزارة التموين اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة، حيث يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية ومن جيبوتي بسعر 195 جنيهًا للكيلو واللحوم المجمدة بـ 130 جنيها للكيلو المجمد الهندى، والبرازيلي المجمد بـ 160 جنيها للكيلو البرازيلي والمفروم والكباب الحلة المجمد البرازيلي بـ 170 جنيها .

وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية خلال شهر أغسطس 2023، والمطبقة والمثبتة منذ شهر مايو وحتى كما يلي:

سعر المكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

سعر المكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

سعر المسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

سعر العدس المجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

سعر الفول المعبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

سعر کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

سعر اللبن الجاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

سعر المربى.. أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

سعر السكر في التموين: سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

سعر الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

سعر الزيت في التموين: زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

سعر الجبن الأبيض زنة 125 جراما بسعر 4.5 جنيه.

سعر الجبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

سعر الجبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

سعر الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيه.

سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

سعر علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

سعر الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

سعر البسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

سعر البسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

سعر الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

سعر الشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

سعر البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

سعر صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

سعر الخل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

وحددت وزارة التموين نصيب الفرد من السلع التموينية المنصرفة على بطاقات التموين، كما يلي:

صرف 1 كيلوجرام سكر لكل فرد حسب احتياجاته، وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر على البطاقة.

صرف زجاجة زيت عبوة 800 ملى لكل فرد على بطاقة التموين، بحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة.

ويتم صرف 1 كيلوجرام أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 كيلو للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

كما يتم صرف باقى المستحق من الدعم من قائمة سلع المنظومة التموينية، مع وجود حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمة السلع المشتراة لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدًا بقيمة 5 جنيهات.

ويمكن للمواطن صرف الدعم المخصص له من خلال المنافذ التموينية داخل المحافظة، باستخدام البطاقة التموينية بحد أقصى 4 مرات خلال الشهر يتردد فيها على هذه المنافذ.

ويصل عدد المستفيدين من الدعم إلى 64 مليون مواطن، ويمكنهم الحصول على 32 سلعة شهريًا من خلال ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني متنوع، ما بين منافذ مشروع «جمعيتي» وبدالي التموين، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية.