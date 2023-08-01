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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد: استمرار ارتفاع نسب الرطوبة حتى نهاية شهر أغسطس.. فيديو

الأرصاد
الأرصاد
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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد سجلت ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة لمدة حوالي أسبوعين، ولكن بدأنا نشعر بانكسار درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري، بجانب استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، والتي تزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبري تسجل 35 درجة مئوية فى الظل، ولكن المحسوسة تصل إلى 38 درجة مئوية بسبب نسب الرطوبة، ومن المتوقع أن تستمر حتي نهاية شهر أغسطس.

وتابعت، أن شهر أغسطس يعتبر ذروة فصل الصيف بسبب الارتفاعات الكبيرة فى نسب الرطوبة، موضحًة أن البلاد مازالت تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، والذى يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط، محملة بكمية كبيرة من بخار المياه، وبالتالي يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة.

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