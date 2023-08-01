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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شرم الشيخ تفوز بجائزة أفضل فعالية عربية للسياحة المستدامة.. صور

جانب من تسلم الجائزة
جانب من تسلم الجائزة
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فازت مدينة السلام شرم الشيخ بجائزة أفضل فاعلية للسياحة المستدامة (مؤتمر المناخ كوب 27 - شرم الشيخ - مصر)، وذلك خلال فعاليات المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث المنعقد بمدينة صلالة في الفترة من 28 /7 الى 1 /8 /2023 بحضور كوكبة من رجال السياحة والإعلام والاستثمار العرب، وذلك لنجاحها الباهر في تنظيم واستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 أواخر العام الماضي وسط إشادة عالمية متميزة، مما جعلها درة التاج السياحي في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقد تسلم الجائزة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

كما فاز اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجائزة أفضل مسئول حكومي عربي لمدينة سياحية وذلك لجهوده في تنمية القدرات السياحية لمدينة شرم الشيخ، مما جعلها قبلة للسياحة في منطقة الشرق الأوسط ونجاحها الباهر في استضافة العديد من الفاعليات والمؤتمرات الدولية بشهادة دولية من جميع المشاركين من مختلف الجنسيات، وعلى رأس هذه المؤتمرات مؤتمر المناخ العالمي كوب 27.

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جائزة أفضل فاعلية للسياحة المستدامة - شرم الشيخ المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث مدينة صلالة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء