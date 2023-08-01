ads
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأركان الأوكرانية: أكثر من 40 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية خلال 24 ساعة

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، تسجيل أكثر من 40 اشتباكًا قتاليًا مع القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - "أنه خلال اليوم الماضي، شن الروس تسع ضربات صاروخية و57 غارة جوية و61 هجومًا من طراز ميلرز على مواقع ومستوطنات مأهولة؛ ما أسفر عن مقتل وجرح مدنيين، بينهم أطفال وتضرر منازل سكنية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من دونباس.

وشدد بوتين، على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقامت بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 

الأركان الأوكرانية القوات الروسية