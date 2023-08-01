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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس أركان الجيش الروسي يؤكد ضرورة توجيه ضربات وقائية ضد أوكرانيا

رئيس أركان الجيش
رئيس أركان الجيش الروسي فاليري جيراسيموف
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أكد رئيس أركان الجيش الروسي فاليري جيراسيموف، اليوم الثلاثاء، ضرورة توجيه ضربات وقائية ضد قوات الجيش الروسي.

وذكرت الوزارة أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أكد ضرورة كشف تحركات الجيش الروسي في الوقت المناسب، وذلك خلال زيارته لمركز قيادة أمامي بالجبهة، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، وتوجيه ضربات وقائية ضده، والتغلب عليه في السجال المدفعي".

وأضافت الوزارة أن جيراسيموف، قام بزيارة تفتيشية لموقع قيادة أمامي لمجموعة القوات على اتجاه زابوروجييه، واستمع رئيس هيئة الأركان العامة لتقرير قائد المجموعة الفريق أول ألكسندر رومانشوك، حول الوضع السائد في المنطقة القتالية، وطبيعة تصرفات الجيش الروسي، وأداء القوات الروسية للمهام القتالية في اتجاه أوريخوفسكي التكتيكي.

رئيس أركان الجيش الروسي ضربات وقائية أوكرانيا فاليري جيراسيموف