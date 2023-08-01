جامعتا حلوان وغرناطة الإسبانية تبحثان سبل التعاون المشترك

اختتم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يوم الجمعة الماضية زيارة لجامعة غرناطة الإسبانية استمرت لمدة خمسة أيام.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار سعى الجامعتين لتعزيز تواجدهما الدولى من خلال إنشاء برامج دراسية دولية مشتركة، ومن ثم فقد تركزت الزيارة على بحث المجالات والتخصصات المختلفة التى تسمح بإنشاء هذه البرامج، إضافة إلى تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة.

وتضمنت الزيارة لقاء مع رئيس جامعة غرناطة الدكتور بيدرو باشيكو، جرى خلالها بحث المجالات المختلفة للتعاون، كما تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بين الجامعتين، حيث وجه الدكتور السيد قنديل الدعوة لرئيس جامعة غرناطة لزيارة جامعة حلوان، وتوقيع الاتفاقية فى رحاب جامعة حلوان.

وشملت الزيارة كذلك اجتماعات مع نائبة رئيس جامعة غرناطة للعلاقات الدولية، وعمداء ووكلاء كليات علوم الرياضة، والفنون الجميلة، والحاسبات والاتصالات، والهندسة، وتم عمل جولات بمختلف مبانى وتجهيزات الجامعة للتعرف على أحدث الوسائل التعليمية والخدمات التى تقدمها الجامعة للطلاب.

وتم خلال الزيارة مناقشة تنفيذ برنامج مشترك مع كلية علوم الرياضة فى مجال النشاط البدنى وعلوم الصحة، وانضمام جامعة حلوان إلى البرنامج المشترك بين كلية الفنون الجميلة بجامعة غرناطة، وأكاديمية بريرا للفنون الجميلة بمدينة ميلانو بإيطاليا، كما تم بحث تنفيذ برامج مشتركة فى مجالى الأمن السيبرانى والهندسة المدنية.

وجرى الاتفاق على قيام مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بتنظيم عدد من الاجتماعات عبر الإنترنت خلال شهر سبتمبر القادم بين مسئولى الكليات التى شملتها الزيارة، ونظرائهم بجامعة حلوان، لبحث التفاصيل الخاصة بإنشاء هذه البرامج المشتركة، وغير ذلك من أوجه التعاون الممكنة، وذلك تمهيدا لاستقبال رئيس جامعة غرناطة فى رحاب جامعة حلوان وتوقيع مذكرة التفاهم بهذا الشأن مع بداية العام الجامعى القادم 2023-2024.