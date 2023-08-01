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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

العملات
العملات
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تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 1 أغسطس 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 30.8423 جنيه للشراء، مقابل 30.9386 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو: سجل 34.0160 جنيه للشراء، مقابل 34.1314 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو:  39.6879 جنيه للشراء، مقبل 39.8148 جنيه للبيع. 

أما  الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 35.4143 جنيه للشراء، مقابل 35.5412 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو: 21.6878 جنيه للشراء،  مقابل 21.7601  جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو: 4.3139 جنيه للشراء، مقابل 4.3286 جنيه للبيع. 

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي: 

سجل سعر الريال السعودي نحو: 8.2215 جنيه للشراء، مقابل 8.2476 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدينار الكويتي نحو:  100.4046 جنيه للشراء، 100.7509 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 8.3966 جنيه للشراء ، مقابل  8.4232 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو: 81.7889 جنيه للشراء ، مقابل 82.1400 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو: 80.0789 جنيه للشراء، مقابل 80.4161 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو: 8.4585 جنيه للشراء، مقابل 8.4953 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو: 43.4754 جنيه للشراء، مقابل 43.6836 جنيه للبيع.

اسعار العملات العملات اليوم