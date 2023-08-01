بكين تحتج "بشدة" على صفقة أسلحة أمريكية لتايبيه

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها قدمت احتجاجات شديدة لواشنطن بشأن حزمة مساعدات من الأسلحة قدمتها لمدينة “تايبيه”، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، في بيان، أن بلاده تحث أمريكا على وقف كل أشكال "التواطؤ العسكري" مع تايوان.

وأضاف البيان أن الجيش الصيني “يولي اهتماما وثيقا بالوضع في مضيق تايوان، ويبقى دائما في حالة تأهب قصوى”.

وكانت واشنطن قد أعلنت، في وقت سابق، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 345 مليون دولار لتايوان.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن الحزمة تشمل "المواد والخدمات الدفاعية والتعليم والتدريب العسكري".

وفي الأعوام الماضية، زاد الجيش الصيني من تدريباته العسكرية التي تستهدف تايوان، وأرسل طائرات مقاتلة وسفنا حربية للدوران حول الجزيرة.

من جانبها، كثفت الإدارة الحاكمة في تايوان، بقيادة الحزب الديمقراطي التقدمي، مشترياتها من الأسلحة من أمريكيا في إطار استراتيجية الردع ضد ما تصفه بـ"الغزو الصيني".