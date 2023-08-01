أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

الثلاثاء 01/أغسطس/2023 - 09:11 ص

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء،1 أغسطس 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2457 جنيها للبيع و 2469 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2150 جنيها للبيع و 2160 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18- الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1843 جنيها للبيع و 1851 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 - الأقل فئة نحو 1433 جنيها للبيع و 1440 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17200 جنيها للبيع و 17280 جنيها للشراء، كما بلغ سعر الاونصة الذهب نحو 76,417 جنيها للبيع، و 76773 جنيها للشراء.

واخيرا سجل سعر كيلو الذهب نحو 2,457,143 جنيها للبيع، و 2,468,571 جنيها للشراء.