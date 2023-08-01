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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني جديد بمسيرات على موسكو

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في ليلة 1 أغسطس تم إحباط محاولة هجوم من قبل نظام كييف لاستهداف مواقع في مدينة موسكو ومقاطعة موسكو بواسطة طائرات بدون طيار، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرتين أوكرانيتين في الجو فوق أراضي منطقتي أودينتسوفو وناروفومينسك في مقاطعة موسكو.

وتم تعطيل مسيرة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية، وبعد أن فُقدت السيطرة عليها، تحطمت في منطقة مجمع "موسكو سيتي" للمباني غير السكنية.

من جانبه، كتب عمدة موسكو سيرجي سوبيانين عبر "تلجرام" أنه "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي عدة طائرات بدون طيار أثناء محاولتها الوصول إلى موسكو"، مضيفا أن إحدى الطائرات اصطدمت بنفس البرج في "موسكو سيتي" الذي أصيب خلال هجوم مشابه فجر يوم الأحد.

وذكر سوبيانين أنه لا توجد معلومات عن سقوط الضحايا نتيجة الهجوم، بينما تضرر زجاج البرج على مساحة نحو 150 مترا مربعا.

وأشار إلى أن رجال الطوارئ يعملون في موقع الحادث.

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