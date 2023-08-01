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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"التعاون الخليجي": نولي اهتماما بتعزيز العلاقات مع العراق لبناء شراكة استراتيجية

مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تُولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز علاقتها مع العراق، من خلال السعي لبناء شراكة استراتيجية وثيقة في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن ذلك جاء خلال لقاء البديوي مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ضمن زيارته الحالية لبغداد.

وأوضح البديوي أن اللقاء يأتي انطلاقًا مما يربط دول مجلس التعاون والعراق من علاقات أخوية راسخة مرتكزة على الجوار الجغرافي والدين واللغة، وتعززها العلاقات الوثيقة والتاريخ المشترك، التي من شأنها تعزيز بناء المستقبل والتنمية والسلم الجماعي.

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