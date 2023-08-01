إصابة 4 ضباط وأمين شرطة في انقلاب سيارة شرطة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

أصيب 4 ضباط وأمين شرطة في حادث إنقلاب سيارة شرطة بالكيلو 45 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي إتجاه القاهرة بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري انقلاب سيارة شرطة بالكيلو 45 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي إتجاه القاهرة بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة سيارة شرطة رقم "س ل د 186" اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة كلا من "2 رتبة مقدم شرطة 2 رتبة نقيب شرطة، أمين شرطة" جري نقل المصابين إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.