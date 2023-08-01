العاهل الأردني يشيد بمستوى المشاركين في التمرين التعبوي "الوعد الحق2"

تابع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس الإثنين، مجريات التمرين التعبوي "الوعد الحق2"، الذي نفذه اللواء الهاشمي الآلي/51 أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى.

وأشاد الملك عبدالله الثاني بالمستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية، التي أظهرها المشاركون في تنفيذ التمرين والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.

واستمع العاهل الأردني، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجازين قدمهما مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات والتدريب العميد الركن محمود السواعير، وقائد المنطقة العسكرية الوسطى العميد الركن طلال الغبين، حول سير الأمور العملياتية والتدريبية والفنية واللوجستية والفرضيات التي بني عليها التمرين.

واشتمل التمرين على تنفيذ فعاليات تحاكي سيناريوهات تشهدها بيئة العمليات أثناء تنفيذ معركة دفاعية بمشاركة مختلف صنوف القوات المسلحة.

وتضمن التمرين رمايات للمدفعية المتوسطة، والأسلحة المضادة للدروع تخللها تدميرات هندسية، ورمايات للدبابات والمشاة الآلية، بإسناد من طائرات سلاح الجو المقاتلة والعمودية.

ويهدف تمرين "الوعد الحق 2" إلى اختبار الجاهزية العملياتية والقتالية لمرتبات التشكيلات المشاركة، وقدرتها على التخطيط والتنفيذ، وصنع القرار خلال الظروف المشابهة في العمليات التقليدية وغير التقليدية والواجبات المحتملة.

كما يهدف إلى تطوير قدرة القادة وهيئة الركن ورفع كفاءتهم في المجالات العملياتية واللوجستية، ومواكبة التطورات التكنولوجية التي طرأت على طبيعة المعارك الحديثة، وزيادة التنسيق بين مختلف صنوف القوات المسلحة.