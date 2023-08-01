الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أغلقت الأسهم الأمريكية يوم الإثنين، على ارتفاع في نهاية الشهر، شهد أداءً قويًا وسط تفاؤل المستثمرين بأرباح الشركات، والآمال المعقودة على قوة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على تفادي الركود.

فقد أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة الثلاثة في وول ستريت على مكاسب شهرية، قبل أسبوع حافل سيشهد إعلان العديد من الشركات، مثل أمازون وأبل، تقارير أرباحها، بالإضافة إلى صدور بعض البيانات الاقتصادية الأخرى مثل تقرير الوظائف.

كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 100.24 نقطة، أي 0.28 بالمئة، مسجلًا 35559.53 نقطة. وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا 6.73 نقطة، أي 0.15 بالمئة، عند 4588.96 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 29.37 نقطة، أي 0.21 بالمئة، إلى 14346.02 نقطة.