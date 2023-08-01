الصين تبقي على مستويات التأهب عند أعلى مستوى مع استمرار هطول الأمطار

أبقت السلطات الصينية في العاصمة بكين وخبي يوم الإثنين، حالة الإنذار والتأهب عند أعلى مستوى؛ لمواجهة الظروف الجوية السائدة، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وأصدرت الأرصاد الجوية في بكين الإنذار باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطيرة، وحذرت من هطول أمطار غزيرة تبدأ منذ صباح يوم الإثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء.

وحسب أحدث البيانات فقد بلغ متوسط هطول الأمطار في بكين 157.8 ملم، فيما تجاوز الحد الأقصى لهطول الأمطار 538 ملم في قرية بحي فانغشان في ضواحي بكين.

وأثرت العواصف على حركة 275 خطًا للحافلات تديرها شركة بكين للنقل العام، بينما علقت الخدمات في العديد من خطوط القطارات في مناطق الضواحي.

وأبقت مقاطعة خبي المجاورة أيضًا أعلى مستويات الإنذار لمواجهة العواصف المطيرة، والسيطرة على الفيضانات، وتجنب حدوث تشبعات بالمياه استجابة لهطول الأمطار الغزيرة.

وتوقعت الأرصاد الصينية استمرار الطقس العاصف في أجزاء من تشانجياكو، وتشنجده، وتانجشان، وباودينج، ومنطقة شيونجآن الجديدة، ولانجفانغ، وشيجياتشوانج حاضرة المقاطعة، مع احتمال هطول أمطار تراكمية بـ250 ملم في بعض المناطق.