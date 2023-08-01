وزير الخارجية التونسي يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الأردن

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، أهمية تعزيز التعاون مع الأردن، لاسيما في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة وفي مقدّمتها اللجنة العليا المشتركة التونسية الأردنية المقرّر عقدها بعمّان خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير عمار لسفير المملكة الأردنية الهاشمية بتونس ماهر الطروانة، بمناسبة انتهاء مهام عمله، حيث أشاد الوزير بالجهود التي بذلها السفير الأردني طيلة فترة عمله بتونس ومساهمته في دعم العلاقات الأخويّة العريقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه .. أكد السفير الأردني بتونس، على متانة علاقات التعاون بين البلدين، مؤكّدا حرص بلاده على الرقي بها إلى أعلى المراتب، كما عبّر عن بالغ شكره للسلطات التونسية على ما لقيه من دعم وتسهيلات لأداء مهمته في أفضل الظروف.