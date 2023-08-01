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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين.. توقيف 28 مشتبهًا بتورطهم في إخفاء وفاة 43 من عمال المناجم في مقاطعة شانشي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أوقفت الشرطة الصينية 28 شخصًا يشتبه بتورطهم في إخفاء وفاة 43 من عمال المناجم و40 حادثًا لسلامة الإنتاج على مدى عقدين تقريبًا في محافظة دايشيان بمقاطعة شانشي بشمالي الصين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وأطلقت مقاطعة شانشي تحقيقا في التعتيم المتعمد من قبل شركة تعدين تدعى "جينجتشنج" في محافظة دايشيان، على وقوع ضحايا بحوادث بالمناجم، وذلك بعد أن كشف تقرير إعلامي التعتيم الذي دام لسنوات عديدة.

وفي سياق متصل، وضعت سلطات فحص الانضباط والرقابة 16 موظفًا عامًا يشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون، قيد التحقيق والاحتجاز.

الصين توقيف 28 مشتبه ا إخفاء وفاة 43 من عمال المناجم مقاطعة شانشي