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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تؤكد بدء مفاوضات مع أوكرانيا حول الضمانات الأمنية هذا الأسبوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستبدأ مفاوضات مع أوكرانيا هذا الأسبوع، بشأن تقديمها ضمانات أمنية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إن "هذه المفاوضات تنطلق هذا الأسبوع".

وأشار إلى أن المفاوضات ستجري بشكل افتراضي عبر تقنية مؤتمر الفيديو.

وأضاف أن الوفد الأمريكي إلى المفاوضات سيترأسه نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون أوروبا وأوراسيا.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أنها ستجري مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة حول تقديمها ضمانات أمنية خلال الفترة حتى انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

واشنطن مفاوضات مع أوكرانيا الضمانات الأمنية