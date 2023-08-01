التفاصيل الكاملة لمقتل شاب على يد والده رجل الأعمال بالمعادى

كشفت التحريات فى واقعة العثور على جثة شاب بها عدد كبير من الطلقات بمنطقة المعادى أن وراء ارتكاب الواقعة والده.

وأضافت التحريات أن المتهم رجل أعمال ولديه شركة متخصصة فى صناعة السفن وأن خلافات نشبت بين الأب وابنه منذ فترة.

وتابعت التحريات أنه يوم ارتكاب الواقعة نشبت مشادة كلامية بين الأب وابنه قام على إثرها المتهم بإطلاق النار من طبنجة على الابن وأرداه قتيلا.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لشاب داخل عقار بمنطقة المعادى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأجهزة وتبين وجود جثة لشاب فى أواخر العقد الثالث من العمر مصاب بعدد كبير من الطلقات، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والده وألقى القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.