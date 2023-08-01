بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة المغربية أمس الإثنين، على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.2 %، عند 12.083,34 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.35 % ليستقر عند 982,5 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.22 % بمجموع 910,06 نقاط.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.12 % بمجموع 11.178,37 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 127 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 625 مليار درهم مغربي.