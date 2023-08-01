ads
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تواصل استفزازاتها الخطيرة في سماء سوريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، أن طيران ما يسمى بـ "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال كوليت في مؤتمر صحفي: "تم تسجل 8 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم خلال اليوم الماضي، تتعلق برحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وأضاف: "تم تسجيل 6 انتهاكات للأجواء السورية من قبل مقاتلتين من طراز "إف-16" و4 مقاتلات من طراز "إف-35" وثلاثة مسيرات من طراز  MQ-1C في منطقة التنف التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية".

الدفاعات الروسية الولايات المتحدة سوريا 6 انتهاكات للأجواء السورية