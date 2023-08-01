القبض علي رجل أعمال قتل نجله بعدة طلقات في المعادي

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي رجل أعمال، قتل نجله بعدة طلقات من سلاح ناري بمنطقة المعادي، وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث.

ورد بلاغ لقسم شرطة المعادي، مفاده مقتل شاب يدعي "محمد.ر.غ"، بسلاح ناري.

وبالانتقال والفحص عثر علي جثة المتوفي مصاب بعدة طلقات، وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المتوفي ووالده، وتطور الأمر وقام الأخير بإطلاق النار علي نجله وتوفي في الحال.

وتحفظت قوات الأمن علي المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم.

وجار التحقيق معه حول ملابسات الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.