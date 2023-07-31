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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد مصطفى يتعاون مع وائل منير في أغنية "Brand new"

بوستر أغنية Brand
بوستر أغنية "Brand new"
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يتعاون الملحن أحمد مصطفى مع المطرب وائل منير في أغنية جديدة تحمل اسم ""Brand new" من المنتظر طرح البرومو الخاص بها خلال الفترة المقبلة تمهيدا لقرب طرحها. 
وقال الملحن أحمد مصطفى في تصريح لـ"البوابة نيوز" عن تفاصيل العمل: "الأغنية تحمل فكرة جديدة وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في بولندا وكتبها الشاعر الغنائي مدحت إبراهيم، وهي من ألحاني، وتوزيع محمود صبري، صولوهات محمود شامي".
وتابع أحمد:" وتم طرح البوستر مع تنويه أن العمل مناسب لسن فوق 16 عام وهي طريقة جديدة في طرح الأغاني بعد أن تم تفعيل تصنيف الأعمال الدرامية والسينما وفقا للأعمار المناسبة لها". 
يذكر أن أحمد مصطفى لحن لعدد من نجوم الغناء منهم يارا، ميريام فارس، باسكال مشعلاني، ساندى، دومينيك حوراني، أبو الليف، رنا عتيق، فادى اندراوس، جو رعد، سارة عادل، وائل منير، نورهان ورينا الحلبي.  
وطرح من ألحان أحمد مصطفى مؤخرا أغنية "السهرة هتحلو" بصوت الفنانة اللبنانية يارا، وهي من كلمات رمضان محمد، توزيع محمود صبري.

أغنية أحمد مصطفي brand new