ياسر عبد الرؤوف : الحريودة منح الشباب ضربة جزاء وهمية ضد الزمالك

فتح الحكم الدولى السابق ياسر عبد الرؤوف، النار على الحكم الليبي عبد الواحد الحريودة، الذى إدار لقاء الزمالك والشباب السعودي فى البطولة العربية للأندية فى السعودية على كأس الملك سلمان .

وقال عبد الرؤوف فى تصريحات إذاعية، إن المباراة كانت أكبر من الحكم الليبى مؤكدا إنه كان على الإتحاد العربي إسناد اللقاء للحكم القطري المونديالي عبد الرحمن الجاسم ، الذى سوف يدير مباراة النصر السعودي والإتحاد المنستيري التونسي ، على إعتبار إنه الحكم الأكثر خبرة .

وأكد المحلل التحكيمي مع بدر أن الحريودة، ظهر عليه التوتر منذ بداية اللقاء وأسرف فى إشهار الكروت الصفراء بشكل مبالغ فيه مشيرا إلى إنه تحامل على لاعبي الزمالك ومنح المثلوثي إنذار بدون داعى ومعه الزناري والجزيري والسيسي ليجبر المدير الفني الكولومبي لفريق الزمالك خوان كارلوس اوسوريو على تغيير الزناري والسيسي والجزيري مشيرا إلى إنه كان يجب على لاعبي شيكابالا وزيزو تهدئة اللاعبين .

وأكد ياسر عبد الرؤوف، أن ضربة الجزاء التى تم إحتسابها على الزمالك وهمية ولا أساس لها من الصحة واخطأ حكام تقنية الفيديو فى التدخل حيث قامو بتوريط الحكم الليبي.

وأكد المحلل التحكيمي ان الحريودة تمادي فى اخطائه خلال الشوط الثاني حيث تجاهل طرد المدافع البرازيلي إيجور سانتوس الذى كان يستحق البطاقة الصفراء الثانية بعد إرتكاب فاول.