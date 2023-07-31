ناقد فني: مهرجان العلمين مليء بالأجندات الغنائية والأحداث الجديدة

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن مهرجان العلمين يشهد كل يوم حدث جديد من حفلات جديدة ومتنوعة وبطولات وتكريمات سينمائية وغيرها من الفعاليات، معقبا: "التغطية الإعلامية تركز بشكل كبير على مهرجان العلمين بمصر، والفارق أن المهرجان يمتاز بطول مدة إقامته وهو شيء رائع".

وأضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المهرجان مقام حتى آخر شهر أغسطس، ومليء بالأجندات الغنائية والأحداث الجديدة، ولا يوجد بلد تفعل ذلك، ولكن الزخم الإعلامي جعل اسم العلمين سهل على الآذان في كل قارات العالم"، لأنه يوجد بها مهرجان العلمين.

وأوضح، أنه يوجد أجندة غنائية ضخمة والتي يشارك فيها راغب علامة، حيث حضر حفله في العلمين عدد كبير من متابعينه، فضلا عن آلات الصوت والصورة الموجودة على أحدث طراز، وظهرت للعالم بأفضل جودة، وهناك كوكبة أخرى من ألمع النجوم سيحيوا باقي الحفلات ومنهم محمد منير، والموسيقار عمر خيرت، وغيرهم.