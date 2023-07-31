رضا سليم يكشف تفاصيل انتقاله إلى النادي الأهلي

علق رضا سليم المنضم حديثا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على انتقاله لنادي القرن الأفريقي، رغم تلقيه العديد من العروض.

وقال رضا سليم عبر موقع نادي الجيش الملكي: "تلقيت الكثير من العروض لكني أبلغت الجيش الملكي أنني أفضل الانتقال إلى الأهلي وأرى أنه بوابتي للانضمام لمنتخب المغرب وهو الحلم لأي لاعب مغربي".

وأضاف: "مسؤولو الجيش الملكي طلبوا مني البقاء في الموسم المقبل وأكدوا لي أن الفريق سينافس على جميع الألقاب لكني فضلت خوض تجربة جديدة خارج أرض الوطن".

وأتم تصريحاته "أشكر زملائي وإدارة النادي وأتمنى مسيرة موفقة للفريق".