خبير تحكيمي: ضربة جزاء الشباب ضد الزمالك صحيحة 100%

أكد نصر عباس الحكم الدولي السابق أن فريق الزمالك لم يتعرض للظلم التحكيمي كما تردد من البعض عقب انتهاء لقاء الأبيض أمام فريق الشباب السعودي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة العربية.

وقال الحكم الدولي السابق لـ"البوابة نيوز"، إن فريق الزمالك لم يتعرض لاى ظلم وقرار ركلة الجزاء صحيحة 100% وقرار الحكم سليم واستدعاء الفار له سليم ولابد أن نوضح لجمهور الزمالك بشكل خاص وجمهور الكرة بشكل عام أن القانون ينص على احتساب ركلة الجزاء في مثل هذه الحالة خاصة وان وضع يد محمد عبدالغني مدافع الزمالك غير طبيعية بالإضافة الى انها كبرت محيط الجسم ولم يراها حكم الساحة بوضوح مما جعل الفار يتدخلوا ويستدعوا الحكم لمشاهدة اللعبة مرة اخري وبالفعل تم احتساب الكرة ركلة جزاء وفي نفس الوقت لايستحق مدافع الزمالك كارت اصفر.

واشتكى الزمالك من الظلم التحكيمي خلال اللقاء الذى أداره طاقم تحكيمى مكون من الليبي عبد الواحد حريويده حكم ساحة وعاونه كل من عطية عيسى مساعد أول ووحيد الجحاوي مساعد ثاني وحسين أبو يحيى حكم رابع، وعمار الجنيني حكم فيديو وجاسم عبد الله مساعد حكم فيديو.

وأكد مدرب الزمالك أوسوريو عقب اللقاء، أن الفريق الأبيض تعرض لأخطاء تحكيمية كثيرة تسببت في الخساراة .

ودخل أكثر من لاعب بالزمالك في محادثات جانبية ساخنة مع حكم اللقاء بسبب قراراته طوال المباراة ضد الفريق الأبيض ولصالح الفريق السعودي، وابرزهم شيكابالا وحمزة المثلوثي وأحمد زيزو وسيف الجزيري .

خسر فريق الزمالك بهدف للاشئ أمام الشباب السعودي، باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة العربية.