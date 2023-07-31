الزمالك يشكو الحكم الليبي بعد القرارات الخاطئة في مباراة الشباب

اتخذ نادي الزمالك، قرار بتقديم شكوى رسمية إلي الاتحاد العربي لكرة القدم، ضد الحكم الليبي عبدالواحد حرويده، والذي أدارة لقاء الزمالك والشباب السعودي .

وخسر فريق الزمالك بهدف للاشئ أمام الشباب السعودي، باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة العربية.

واشتكى الزمالك من الظلم التحكيمي خلال اللقاء من حكم الساحة الليبي، حيث أكد مدرب الزمالك أوسوريو عقب اللقاء، أن الفريق الأبيض تعرض لأخطاء تحكيمية كثيرة تسببت في الخساراة .

ودخل أكثر من لاعب بالزمالك في محادثات جانبية ساخنة مع حكم اللقاء بسبب قراراته طوال المباراة ضد الفريق الأبيض ولصالح الفريق السعودي، وابرزهم شيكابالا وحمزة المثلوثي وأحمد زيزو وسيف الجزيري .

الأمر ايضا لم يتوقف عند اللاعبين، بل هاجمت جماهير الزمالك خلال اللقاء الحكم الليبي ورددوا هتافات “ قول الحق - خدت ريال ولا لا ”.