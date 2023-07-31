الشيشان تشن ضربة استباقية على مواقع القوات الأوكرانية في خاركوف

قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إن "القوات الشيشانية استغلت تكتيكات المخربين الأوكرانيين، وشنت ضربة استباقية على العدو لتأمين المناطق الحدودية في مقاطعة بيلجورود".

وأضاف قديروف - بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية -: "شنت قوات أحمد الغربية، التابعة لوزارة الدفاع الروسية، ضربة استباقية ضد قطاع الطرق الأوكرانيين على أراضيهم - في منطقة بلدة سوتنيتسكي قوزاك، في مقاطعة خاركوف".

وتابع: "اتخذ المقاتلون الشيشان كأساس تكتيكات المخربين الأوكرانيين، الذين ينظمون بشكل دوري غارات على أراضي منطقة بيلغورود. ولكن على عكس العدو، فإن هدف رجالنا ليس البنية التحتية المدنية. يعمل المقاتلون بدقة بالقوى البشرية والمعدات".