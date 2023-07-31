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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: العقوبات الغربية غير المسبوقة لم تحقق أي نتائج

سكرتير مجلس الأمن
سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف
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أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الغرب يريد تدمير الاقتصاد الروسي، وخلق مشاكل اجتماعية، لكن العقوبات غير المسبوقة التي فرضها لم تحقق أي نتائج.

وقال باتروشيف - بحسب قناة «روسيا اليوم» الإخبارية - إنه بجانب التحديات العسكرية والإرهابية والمعلوماتية، تواجه روسيا حربًا اقتصادية يشنها الغرب ضد بلدنا. ويهدف الغرب إلى تدمير اقتصاد بلدنا وخلق مشاكل اجتماعية إضافية للسكان.

وأضاف: أصبحت ضغوط العقوبات غير المسبوقة التي تمارسها واشنطن ولندن وبروكسل بمثابة اختبار لاقتصادنا"، مؤكدًا أن "قيود الدول المعادية لم تحقق النتائج المتوقعة.

مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الغرب