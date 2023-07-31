روسيا: العقوبات الغربية غير المسبوقة لم تحقق أي نتائج

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الغرب يريد تدمير الاقتصاد الروسي، وخلق مشاكل اجتماعية، لكن العقوبات غير المسبوقة التي فرضها لم تحقق أي نتائج.

وقال باتروشيف - بحسب قناة «روسيا اليوم» الإخبارية - إنه بجانب التحديات العسكرية والإرهابية والمعلوماتية، تواجه روسيا حربًا اقتصادية يشنها الغرب ضد بلدنا. ويهدف الغرب إلى تدمير اقتصاد بلدنا وخلق مشاكل اجتماعية إضافية للسكان.

وأضاف: أصبحت ضغوط العقوبات غير المسبوقة التي تمارسها واشنطن ولندن وبروكسل بمثابة اختبار لاقتصادنا"، مؤكدًا أن "قيود الدول المعادية لم تحقق النتائج المتوقعة.