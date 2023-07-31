حزب الإصلاح والنهضة: قانون مباشرة الحقوق السياسية له دور محوري في العملية الانتخابية

أكد د. هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، هو قانون محوري في العملية الانتخابية النيابية، كونه له دور مهم في اختيار ممثلي الشعب الذين سيكون لهم دورًا مهمًا ومحوريًا في عملية التشريع لأنهم الناطقين باسم الشعب.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «قانوني مباشرة الحقوق السياسية والمحليات».

وأوضح أن هذا القانون هو المسئول عن تنظيم عملية اختيار ممثلي الشعب الذين يعبرون عنه وعن حقوقه ويمثلون دوره الرقابي على الحكومة، مضيفًا أن القانون كذلك مسئول تنظيم وإدارة العملية الانتخابية نفسها وكيفية الاقتراض وحجم الدعاية في الشارع و حجم التمويل.

أدارت الحوار خلال الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، نائب رئيس حزب المؤتمر، د. هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمود الدسوقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة الأسبق، النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كابتن أحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

