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الإثنين 31 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يعقد مؤتمراً صحفياً لتقديم الصفقات الجديدة لفريق الكرة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يعقد مؤتمراً صحفياً لتقديم الصفقات الجديدة
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يعقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي ، مؤتمراً صحفياً يوم الأحد المقبل الموافق  6  أغسطس 2023 ، في تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة الاجتماعات بفرع النادي بسموحة بحضور السادة أعضاء المجلس ،  لتقديم  طارق العشرى المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم و الجهاز الفني والإدارى المعاون والإعلان عن كافة التعاقدات الجديدة وكافة الموضوعات الأخرى الخاصة بشئون فريق الكرة أستعداداً للموسم الجديد 2023_2024.

ومن المقرر أن يكون التجمع الأول لفريق الكرة يوم الأحد القادم 6 أغسطس و إجراء الكشف الطبي لجميع اللاعبين يوم الاثنين 7 أغسطس 2023 .

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