الاتحاد السكندري يعقد مؤتمراً صحفياً لتقديم الصفقات الجديدة لفريق الكرة

يعقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي ، مؤتمراً صحفياً يوم الأحد المقبل الموافق 6 أغسطس 2023 ، في تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة الاجتماعات بفرع النادي بسموحة بحضور السادة أعضاء المجلس ، لتقديم طارق العشرى المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم و الجهاز الفني والإدارى المعاون والإعلان عن كافة التعاقدات الجديدة وكافة الموضوعات الأخرى الخاصة بشئون فريق الكرة أستعداداً للموسم الجديد 2023_2024.

ومن المقرر أن يكون التجمع الأول لفريق الكرة يوم الأحد القادم 6 أغسطس و إجراء الكشف الطبي لجميع اللاعبين يوم الاثنين 7 أغسطس 2023 .