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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«الجيزاوي» قائما بأعمال رئيس جامعة بنها

ناصر الجيزاوي
ناصر الجيزاوي
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أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتكليف الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، للقيام بأعمال رئيس الجامعة لحين تعيين رئيس جديد للجامعة.

في سياق مسبق، كرمْ المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للجامعة نهاية الشهر الجاري، وذلك تقديرا لما قدمه من جهود مثمرة في تطوير الجامعة ومنظومة التعليم العالي المصري، وكذلك بصمتة الواضحة في النهوض بالمشروعات الإنشائية بالجامعة وحرصه على مشاركة الجامعة في جميع المبادرات الرئاسية، وإسهامه في إثراء العملية التعليمية والحياة العلمية والبحثية وتقدم وازدهار المستوى التعليمي والأكاديمي بجامعة بنها، هذا بالإضافة لجهوده وتعاونه مع المحافظة في المشروعات الخدمية والتنموية.

كما وجه له خالص الأمنيات بدوام الصحة والعافية متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في حياته القادمة.

الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي نائب رئيس جامعة بنها أيمن عاشور وزير التعليم العالي