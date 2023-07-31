العراق ومجلس التعاون الخليجي يبحثان التنسيق الأمني ومكافحة المخدرات

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، التنسيق الأمني ومكافحة المخدرات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أنه "جرى خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التنسيق الأمني ومكافحة المخدرات، فضلًا عن التعاون في المجالات الثقافية والأكاديمية والفنية".

وأضاف: "أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، حرص العراق على بناء شراكات جادة مع الدول الشقيقة والصديقة وشعوبها في المنطقة، وسعي الحكومة للانفتاح على محيطها العربي والإقليمي والدولي، وفق ما تتطلبه المرحلة الحالية من تضافر للجهود إزاء مواجهة مختلف التحديات والأزمات".

وأشار المكتب إلى أن "السوداني شدد على أهمية مواصلة التنسيق مع دول مجلس التعاون والدول الأخرى في مجال استرداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين للقضاء العراقي بقضايا الفساد، ضمن خُطط الحكومة في مكافحة الفساد والتصدي له".