غدا.. انطلاق برنامج المحاور الفكرية والندوات بمهرجان المسرح المصري

تبدأ غدًا الثلاثاء ندوات وحفلات توقيع الإصدارات الخاصة بمهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، والبداية ستكون في الواحدة ظهرا بحفل توقيع كتاب "عادل إمام" للكاتب أشرف غريب، وبحضور الفنان محمد أبو داوود، والدكتورة سامية حبيب، ويدير الندوة د. عمرو دوارة.

أما ندوة وحفل توقيع كتاب "الفنان صلاح عبد الله" للكاتب والناقد الفني جمال عبد الناصر، ستكون في الثانية ظهرا، وتدير الندوة الكاتبة رشا عبد المنعم، ويليها ندوة وحفل توقيع لكتاب "الفنان رشدي الشامي"، وتدير اللقاء أيضا الناقدة رشا عبد المنعم، وتقام حفلات التوقيع للإصدارات جميعا في قاعة الندوات الكبرى بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري كرم خلال حفل افتتاحه عدد من نجوم المسرح، وهم: الفنان صلاح عبد الله الذي كرمه الفنان أحمد صلاح السعدني، كما تم تكريم الفنان الدكتور سامي عبد الحليم والذي قدمه الفنان محمد جمعة، ومهندسة الديكور نهى برادة وقدمها إبراهيم الكرداني، والفنان محمد محمود وقدمه الفنانة إلهام شاهين، والفنان رياض الخولي وقدم تكريمه الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان خالد الصاوي وقدمته الفنانة نرمين الفقي، والكاتب محمد السيد عيد وقدمته الفنانة منال سلامة، والفنان رشدي الشامي وقدمته الإعلامية ريهام إبراهيم، والفنان محمد أبو داوود وقدمه الفنان نضال الشافعي، والفنان أحمد فؤاد سليم وقدمه الفنان طارق عبد العزيز.

وقد انطلقت فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، السبت الماضي 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري