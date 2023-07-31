طارق حامد يكشف تطورات إصابته أمام الصفاقسي

وجه طارق حامد، لاعب اتحاد جدة السعودي، رسالة طمأنة لجمهوره عقب الإصابة التي تعرض لها بالوجه خلال مباراة اتحاد جدة والصفاقسي التونسي ضمن البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس الملك سلمان» 2023.

وقال طارق حامد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، اليوم الاثنين: "لحظة يمكنها تغيير كل شيء.. أنا بخير الحمد الله"، وأرفقها بصورة جديدة له.

وكان الاتحاد السعودي قد أعلن إجراء طارق حامد عملية جراحية ناجحة في موضع إصابته التي تعرض لها خلال مواجهة الصفاقسي التونسي.

وخرج طارق حامد لاعب وسط فريق الاتحاد السعودي، مصابا في لقاء الاتحاد السعودي مع الصفاقسي التونسي، أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة العربية.

وتعرض حامد لإصابة في الوجه تسبب فيها حسين علي لاعب الصفاقسي قبل نهاية الشوط الأول، وخرج على إثرها الدولي المصري من اللقاء اضطراريا، فيما حصل لاعب الصفاقسي على كارت أحمر.