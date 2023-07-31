بعد الغضب من الحكم الليبي.. فرص الزمالك في التأهل لربع نهائي البطولة العربية

خسر فريق الزمالك بهدف للاشئ أمام الشباب السعودي، باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة العربية.

واشتكى الزمالك من الظلم التحكيمي خلال اللقاء من حكم الساحة الليبي، حيث أكد مدرب الزمالك أوسوريو عقب اللقاء، أن الفريق الأبيض تعرض لأخطاء تحكيمية كثيرة تسببت في الخساراة .

ودخل أكثر من لاعب بالزمالك في محادثات جانبية ساخنة مع حكم اللقاء بسبب قراراته طوال المباراة ضد الفريق الأبيض ولصالح الفريق السعودي، وابرزهم شيكابالا وحمزة المثلوثي وأحمد زيزو وسيف الجزيري .

الأمر ايضا لم يتوقف عند اللاعبين، بل هاجمت جماهير الزمالك خلال اللقاء الحكم الليبي ورددوا هتافات “ قول الحق - خدت ريال ولا لا ”، في اشارة من الجماهير إلي أن الحكم الليبي تقاضي أموال من الجانب السعودي لمجاملتهم .

اما عن فرص الزمالك في التأهل لربع نهائي كأس البطولة العربية بعد الخسارة من الشباب السعودي 1-0 اليوم، فرصيد الزمالك 3 نقاط في المركز الثاني، وحال فوز النصر السعودي مساء اليوم على الاتحاد المنيستيري سيصل للنقطة 4 وسيتساوي مع فريق الشباب السعودي برصيد 4 نقاط، وهو ما يعنى ضرورة فوز الزمالك على النصر في اللقاء المقبل بالجولة الثالثة والأخيرة للوصول للنقطة 6، وضمان التأهل رسميا .

بينما اذا تعادل النصر مع الاتحاد المنيستيري أو خسر اليوم، فسيحتاج الزمالك للتعادل أمام النصر على أقل تقدير للوصول للنقطة 4، فيما سيكون الفريق التونسي في مواجهة صعبة بالجولة الأخيرة أمام الشباب السعودي، وستكون فرص الزمالك في تلك الحالة في التأهل كبيرة مع الشباب السعودي .