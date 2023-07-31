جامعة كفر الشيخ تستقبل لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور اقبال فتح الله استاذ بكلية التمريض، والدكتور عفاف بصل استاذ بكلية التمريض، وأعضاء اللجنة الفرعيه المنبثقه من لجنه قطاع التمريض التابعه للمجلس الاعلي للجامعات، وذلك ضمن مراجعة لجنة قطاع التمريض للكليات التى مر عليها ١٠ سنوات، بحضور الدكتور مها ابو جازية عميد كلية التمريض، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

وقال رئيس الجامعة، أن جامعة كفر الشيخ حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم للكليات، مؤكدا أن الجامعة تتبنى معايير أكاديمية تتوافق مع الاحتياجات التنموية وتتماشى مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة وتوجهات الدولة ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية التمريض لاعتمادها، حيث تم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.

وأشادت اللجنة، بالدور المتميز التي تقوم به الجامعة والمتمثلة في كلية التمريض لخدمة الطلاب والنهوض بالقطاع الصحي، كما اثنت اللجنه علي حسن سير العمليه التعليميه بكلية التمريض وتقدم الكليه للاعتماد الاكاديمي.