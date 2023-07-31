جهاد جريشة: ضربة جزاء الشباب السعودي أمام الزمالك صحيحة.. فيديو

علق جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، على ضربة الجزاء التي حصل عليها نادي الشباب أمام الزمالك في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وقال جهاد جريشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن ضربة جزاء الشباب السعودي أمام الزمالك صحيحة وفقا للقانون، مؤكدًا أنه لا توجد أي اعتبارات في ركلة الجزاء.

وأضاف جهاد جريشة، مساء اليوم الإثنين: الإنذارات الكثيرة في مباراة الزمالك والشباب بسبب مشادات اللاعبين، موضحًا أنه لا توجد أخطاء تحكيمية في المباراة أثرت على نتيجة اللقاء.

وتابع جهاد جريشة: ووفقا للوضع التشريحي لمحمد عبدالغني وخروج يده من محيط جسده جعلت ضربة الجزاء صحيحة.