ناقد رياضي سعودي يعلق على خسارة الزمالك من الشباب بكأس الملك سلمان.. فيديو

أكد الناقد الرياضي السعودي، عاطف الأحمدي، أن الكرة السعودية تعيش تطورا ودعما حكوميا غير مسبوق، لافتا إلى أن هناك استراتيجية ورؤية واضحة بضرورة التعاقد مع لاعبين على مستوى عالمي.

وبشأن مباراة الشباب السعودي والزمالك المصري، أضاف عاطف الأحمدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الزمالك صاحب شخصية بطل وأي مشاركة يتواجد فيها الزمالك يكون ضمن المرشحين، معلقا:«البطولة خسرت بطلا كبيرا مثل الأهلي المصري».

وعلق الناقد الرياضي عاطف الأحمدي: الزمالك سيكون وضعه صعبا للغاية في المجموعة؛ لأنه سيلتقي النصر المباراة المقبلة، وهي مباراة تحديد المراكز، وهناك أسماء كبيرة على رأسهم كريستيانو رونالدو ستشارك في المباراة، واصف المجموعة بأنها حديدية.

وتوقع الناقد الرياضي السعودي أن يكون أحد أطراف المباراة النهائية فريقا من مجموعة الزمالك المتأهلين.

وتابع: الأيام المقبلة سنشهد مفاجآت كبيرة في التعاقدات مع اللاعبين العالميين، وهذا فخر للكرة العربية والسعودية، خاصة تأثير أحاديث رونالدو عن تقييمه للكرة السعودية.

واختتم: قيمة الدوري السعودي السوقية بعد انضمام لاعبين من أندية أوروبية أصبحت 650 مليون يورو، وما زال التقدم والتطور مقبلا.