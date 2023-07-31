أوسيمين يحسم انتقاله إلى الهلال السعودي

حسم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، اليوم الاثنين، أمره من عرض الهلال السعودي للانتقال إليه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية عن دخول الهلال في مفاوضات مع نابولي من أجل ضم المهاجم النيجيري لتدعيم صفوف الفريق وتعزيز الخط الهجومي قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وأوضحت التقارير أن الهلال قدم عرضا إلى نابولي بقيمة 140 مليون للتنازل عن خدمات أوسيمين، فيما عرض على اللاعب راتبا خياليا يصل إلى 40 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأشارت إلى أن أوسيمين رد على عرض الهلال بالرفض حيث يعتزم الاستمرار في الملاعب الأوروبية الموسم المقبل.

وكان أوسيمين قد حصل على أفضل رياضي أجنبي في العام داخل إيطاليا من رابطة الصحافة الأجنبية الموسم الماضي بعدما نجح في تسجيل 19 هدفا في الدوري.

وانتقل أوسيمين إلى نابولي عام 2020 قادما من ليل الفرنسي، وقدم أداء مبهرا مع نابولي وساهم في تصدره لترتيب الدوري الإيطالي وحصد اللقب بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان.