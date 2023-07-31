القبض على تاجر مواد غذائية بتهمة هتك عرض قاصر بالجيزة

كانت «ر.ح.ب»، صاحبه الـ17 ربيعًا تحلم دائمًا بأن تلتقي بشاب تعيش معه قصة حب وينتهي بهم الحال زوجين داخل منزل صغير، لذلك أطلقت العنان لقلبها بمجرد أن شاهدت «م.ن.أ» الشاب الثلاثيني، الذي بدأ يُسمعها كلاما معسولا جعلها تسقط في شباكه وأوهمها بالزواج حتي يتمكن من هتك عرضها، وقد صدقته الفتاة المسكينة دون أن تشك لحظة واحدة بأنه سيغدر بها ليحصل علي ما يريد بعد التعدي عليها جنسيًا، ومن ثم يتركها ضحية تواجه الأيام وانتقادات من حولها جراء ما فعلته.

تفاصيل كثيرة حول الواقعة كشفتها التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشمال الجيزة، والتي بدأت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا من «ب. أ.م- ربة منزل» تبلغ من العمر 41 عام، تتهم فيه «م.ن.أ» البالغ من العمر ٣٥ عاما، تاجر مواد غذائية، بالاعتداء الجنسي علي نجلتها القاصر ومواقعتها بعد إيهامها بالزواج واستدرجها لشقته، وعلي الفور تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة ما ورد في بلاغ والدة المجني عليها، وهذا ما أكده تقرير الطب الشرعي الخاص بالفتاة والذي أثبت عدم عذريتها.

وأضافت التحقيقات، أنه تم استدعاء الفتاة وسؤالها عما حدث، وقد أشارت إلي أنها تعيش وسط أسرة بسيطة، لم تكمل تعليمها فقد حصلت علي الشهادة الإعدادية، وبعدها قررت الخروج والبحث عن عمل لمساعده والدتها وأشقائها، وبالفعل وجدت عملا في محل «سوبر ماركت كبير» وكانت تتقاضي راتبا بسيطا ولكنه يساعدها علي المعيشية وتلبية جزء من مستلزمات أسرتها، وقد مكثت في عملها فترة طويلة حتي أنها تعرفت علي المتهم بحكم عمله تاجر مواد غذائية، وقد كان يجلب البضائع للمحل الذي تعمل به، ومنذ أن رآها حاول التحدث معها ولكنها رفضت، فبدأ في ملاحقتها ومغازلتها وبحكم صغر سنها بدأت تستجيب له، خاصةً أنه كان يُسمعها الكثير من كلمات الحب.

وأكدت الفتاة بالتحقيقات، أنها تعلقت به وأصبحت تحبه، وعندما أدرك ذلك بدأ يستغل حبها ويطلب منها مقابلته، وفي الفترة الأخيرة أوهمها برغبته في الزواج منها، وقد طلب منها الذهاب معه لشقته الكائنة بمنطقة العجوزة، في البداية رفضت وعندما أصر استجابت له وذهبت معه، وقد استغل ذلك وقام بالتعدي عليها جنسيًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج مرتين، حتي تمكن من فض غشاء بكارتها، وبدأ في التهرب منها ولم يكتفِ بذلك بل تسبب في طردها من العمل، مما دفعها إلي إخبار والدتها التي توجهت لقسم الشرطة وأبلغت عن المتهم.

وتبين من خلال التحقيقات، أن قوة أمنية استهدفت مكان تواجده وأُلقي القبض عليه، وبمواجهته أنكر صلته بها، ولكن تم التحفظ علي هاتفه وفحص سجله، وقد ثبت من خلاله أنها كان علي تواصل مع المجني عليها حتي وقت قريب، كما أكدت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أنه كان علي علاقة بها منذ أشهر، وبعد مواجهته بكل هذا بدأ يعترف بارتكاب الواقعة، حيث أكد أنها تعرف عليها خلال توزيعه المواد الغذائية علي المحلات، وقد أعجب بها وكان يرغب في التحدث معها ولكنها رفضت، فقرر الانتقام منها وبدأ في مغازلتها حتي سقطت في شباكه، ومن ثم استدرجها إلي شقته وتعدي عليها جنسيا مرتين وبعد ذلك تركها وتهرب منها ورفض الزواج بها وتسبب في طردها من عملها، حتي أخبرت والدتها وأبلغوا الشرطة، وفور الانتهاء من التحقيق معه صدر قرار بحبسه.

وفور ورود تحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت ارتكاب المتهم للواقعة، وكذلك تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها والذي أكد أنها ليست عذراء، قد أمرت النيابة بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات وفور تداول القضية لعدة جلسات أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بمعاقبة المتهم بالسجن المُشدد 3 سنوات، عما نُسب إليه من تهمة هتك عرض قاصر.