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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أشرف عقبة: 5 آلاف وحدة تقدم خدمات "100 يوم صحة" بالمجان

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة
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كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، عن أهمية مبادرة 100 يوم صحة، التي تم إطلاقها على مستوى المحافظات، مؤكدًا أن الهدف من كل المبادرات الصحية هو الاهتمام بصحة المواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إن المبادرات الصحية هي للكشف عن الأمراض وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم، مؤكدًا أن الهدف من هذه المبادرة وسابقيها هو اكتشاف الأمراض قبل تدهورها وللوقاية منها.

وأوضح أنه من أجل القيام بالمبادرات الطبية، كان لا بد من الاهتمام بالبنية التحتية الصحية من تطوير المستشفيات والأجهزة، مشيرًا إلى أنه يوجد 5 آلاف وحدة صحية تكشف على المقيمين بمصر، وكذلك الأجانب وتقدم لهم الخدمات الصحية والعلاجية.

وتابع أن المبادرة استخدمت كل الوسائل والتقنيات الحديثة، ومنها سيارة تقوم بعمل أشعة الرنين المغناطيسي، ووصول المبادرات للمناطق النائية والحدودية معناه أن كل من على أرض مصر تصله الخدمات الصحية.

مبادرة 100 يوم صحة الدكتور أشرف عقبة قسم الباطنة