سعد سمير يكشف حقيقة عودته للنادي الأهلي.. ومنصب قريب

أكد سعد الدين سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والمنتهي إعارته إلى نادي فيوتشر أنه مستمر في الملاعب الفترة المقبلة.

وقال سمير في تصريحات إذاعية قبل قليل: انتهت اعارتي لنادي فيوتشر، تجربة مفيدة سعدت بها.

وأردف: النادي الأهلي ترك لي الخيار إذا أردت ان استمر في الملاعب سوف يساعدني الأحمر في اختيار خطوتي الجديدة.

وتابع: اما اذا قررت أن انهي مشواري فسوف يكون لي دور داخل الأهلي.

وأوضح: قررت ان استمر في الملاعب وسأخرج للخطوة المقبلة عن طريق الأهلي.

وعن إمكانية عودته لصفوف النادي الأهلي أكد سمير، أن الجهاز الفني له رؤية وهو يحترمها.