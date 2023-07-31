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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سعد سمير يكشف حقيقة عودته للنادي الأهلي.. ومنصب قريب

سعد سمير
سعد سمير
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أكد سعد الدين سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والمنتهي إعارته إلى نادي فيوتشر أنه مستمر في الملاعب الفترة المقبلة.

وقال سمير في تصريحات إذاعية قبل قليل: انتهت اعارتي لنادي فيوتشر، تجربة مفيدة سعدت بها.

وأردف: النادي الأهلي ترك لي الخيار إذا أردت ان استمر في الملاعب سوف يساعدني الأحمر في اختيار خطوتي الجديدة.

وتابع: اما اذا قررت أن انهي مشواري فسوف يكون لي دور داخل الأهلي.

وأوضح: قررت ان استمر في الملاعب وسأخرج للخطوة المقبلة عن طريق الأهلي.

وعن إمكانية عودته لصفوف النادي الأهلي أكد سمير، أن الجهاز الفني له رؤية وهو يحترمها.

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