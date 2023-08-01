استعدادات خاصة للزمالك قبل موقعة النصر السعودى فى البطولة العربية

يواصل فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الثلاثاء تدريباته، وذلك استعدادا لمواجهة النصر السعودى فى الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة الأندية العربية التى تقام حاليا بالسعودية.

ويقام لقاء الزمالك والنصر السعودى بعد غد الخميس على ملعب الملك فهد الرياضى بالطائف، فى لقاء سيدخله الزمالك لتحقيق انتصار على النصر العالمى الذى يضم بين صفوفه نجوما عالميين مثل كريستيانو رونالدو وفوفانا، بالإضافة إلى أن النصر السعودى يضع الرتوش الأخيرة حاليا على صفقة النجم الدولى السنغالى ساديو مانى، حيث يرغب النصر فى أن يبدأ مانى أول مبارياته بالبطولة أمام الزمالك بعد غد الخميس، فى مفاجأة ستكون سارة لجماهير النصر وقوية لفريق الزمالك، لأنه سيواجه فى هذه الحالة قوة هجومية كبيرة للنصر العالمى، وستكون المهمة ثقيلة على خط دفاع الزمالك.

من جانبه، يبدأ الكولومبى أوسوريو مدرب الزمالك من اليوم الثلاثاء مع جهازه المعاون فى دراسة فريق النصر السعودى بشكل تفصيلى وذلك لتحديد نقاط قوته وضعفه، ثم يعقد جلسات تحفيزية وفنية مع اللاعبين لشحنهم لتحقيق الفوز.

ويرغب الزمالك فى الخروج من البطولة العربية بأكبر المكاسب، وأبرزها التأهل للدور النهائى للبطولة لحصد قيمة مالية كبيرة من المشاركة، سواء حصد المركز الأول أو الثانى، ويتسلح الأبيض بجالية مصرية كبيرة بالسعودية تعشق الزمالك وتسانده فى جميع المباريات، وهو ما حدث وظهر جاليا فى أول مباراتين للزمالك بالبطولة أمام الاتحاد المنيستيرى التونسى، والشباب السعودى.

وتضم قائمة الزمالك بالبطولة العربية كلا من، محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم - عمر جابر - حمزة المثلوثى- محمد عبد الغنى- حسام عبد المجيد- مصطفى الزنارى- محمد طارق- أحمد فتوح- حاتم سكر- أحمد زكى- محمد أشرف «روقا»- نبيل عماد دونجا - حمدى علاء - محمد حسام «بيسو»- عمرو السيسى- أحمد سيد «زيزو»- يوسف إبراهيم «أوباما»- سيد عبد الله «نيمار»- أحمد عبد الرحيم «إيشو»- إبراهيما نداى- محمود عبد الرازق «شيكابالا»- سيف الدين الجزيرى- ناصر منسى- على ياسر- محمد صلاح زكى.