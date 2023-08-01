أهلى جدة يقطع الطريق على مانشستر يونايتد ويقترب من ضم «أمرابط»

الثلاثاء 01/أغسطس/2023 - 05:23 ص

كشفت تقارير صحفية، أن أهلي جدة السعودي يتمسك بالتعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكدت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن أهلي جدة عاد للتركيز على صفقة أمرابط، عقب حسم التعاقد رسميًا مع آلان سانت ماكسيمين من نيوكاسل يونايتد.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن النادي السعودي يأمل فى إقناع أمرابط بالانتقال إلى الدوري السعودي، رغم وجود منافسة قوية فى الصفقة من قبل مانشستر يونايتد.

وأوضحت «ليكيب»، أن سفيان أمرابط، صاحب 26 عامًا، يجب أن يتخذ قرارًا فى وقت قريب بشأن مستقبله، مشيرة إلى أن مانشستر يونايتد لم يقدم حتى الآن عرضًا ماديًا يتوافق مع الشروط التي يطلبها فيورنتينا للموافقة على رحيل اللاعب المغربي.