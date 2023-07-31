الزرهوتي vs الخنيسي.. تشكيل الرجاء والكويت في البطولة العربية

أعلن الألماني جوزيف زينباور المدير الفني لنادي الرجاء المغربي، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة الكويت الكويتي، اليوم الإثنين، في البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس الملك سلمان» 2023.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في ثاني جولات دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية العربية.

واعتمد زينباور على يسري بوزوق لقيادة هجوم الفريق إلى جانب نوفل الزرهوتي ورحيمي.

وجاء تشكيل الرجاء أمام الكويت كالتالي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبد الصمد بدوي – إسماعيل مقدم – بوشعيب عراصي – محمود بنتايك.

خط الوسط: روجر أهولو – محمد المكعازي – محمد زريدة.

خط الهجوم: يسري بوزوق – نوفل الزرهوتي – رحيمي.

من جهة أخرى، يدخل الكويت المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن كميل.

خط الدفاع: سامي الصانع – فهد الهاجري – سلطان الفرج – بلال عيفة.

في خط الوسط: علي حسين – طلال الفاضل – أحمد الزنكي.

خط الهجوم: ياسين عامري – فيصل زايد – طه ياسين الخنيسي.