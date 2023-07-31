سببان رئيسيان لتفاوت أسعار السكر في الفترة الماضية.. ما هما؟

أكد المهندس حسن كامل، العضو المنتدب لشركة النوبارية لصناعة السكر، أنه لا توجد مشكلات في أسعار أو توافر منتج السكر في الأسواق.

وأشار حسن كامل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إلى أن هناك مخزون يكفي لشهر فبراير المقبل، وأنه تم طلب تأمين إضافي من خلال التعاقد على 150 ألف طن من السكر عن طريق "السلع التموينية" وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف حسن كامل أنه سيتم تطبيق الترشيد في الفترة المقبلة، وستبدأ شركة السكر في العمل على منتج القصب والبنجر في الأسبوع الأخير من ديسمبر، مشيرا إلى أن مصر استوردت 200 ألف طن من السكر من البرازيل في بداية العام الجاري.

وأكد كامل أن مصر تحقق نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 90% من السكر المصري، ومن المتوقع أن تعمل شركة القناة بكامل طاقتها في عام 2024، حتى نصل إلى 100% من الاكتفاء الذاتي.

وفيما يتعلق بتفاوت أسعار السكر في السوق، أشار العضو المنتدب لشركة النوبارية لصناعة السكر إلى أن الاختلاف يعود إلى طبيعة السكان والتوزيع الديموغرافي في المناطق، وأن بعض المواطنين يعتمدون أيضًا على نوعية الكيس المعبأ.